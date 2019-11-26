Хабаровск, , 10:51 — REGNUM В Хабаровском крае 30 студентов из числа КМНС получат стипендии губернатора. Во внимание при назначении такой стипендии принимается не только высокая успеваемость, но и общественная деятельность студентов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Практика назначения губернаторских стипендий существует в крае уже 12 лет. За это время её получили 158 отличников и активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка готовится к съезду КМНС. Он состоится в 2020 году. На съезде, в том числе, обсудят вопросы оленеводства и морзверобойного промысла.