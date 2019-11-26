Махачкала, , 10:50 — REGNUM Новые случаи внесения липовых долгов на лицевые счета абонентов за фактически не потребленное электричество выявлены в Дагестане. В подлоге заподозрили сотрудников Дагестанской энергосбытовой и Дагестанской сетевой компаний, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, в 2017—2018 годах должностные лица указанных компаний, а также бывший оператор по обработке данных АО «ДСК» вступили в преступный сговор. Они вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания счетчиков, составляли незаконные акты безучетного потребления и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.

В результате этих незаконных действий участники организованной группы похитили более 15,7 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также: В Дагестане потерянное электричество продолжают списывать на абонентов

Как сообщало ИА REGNUM, в течение текущего года в Дагестане было выявлено множество преступлений в топливно-энергетической сфере, в том числе связанных с необоснованными начислениями долгов на электричество и газ. Так, в июле оператора сетевой компании в Унцукульском районе республики заподозрили в том, что он списал на потребителей энергоресурс на сумму более 340 тыс. рублей.

Читайте также: Владимир Путин потребовал пресечь хищения света и газа в Дагестане