Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону жалуются на качество воды. В социальных сетях горожане оставляют фотоснимки, на которых видно, что вода в кранах ржавая.

«Вторые сутки на улице Лянде бежит такая вода. В семье маленький ребёнок, невозможно купаться и готовить еду. Наш народ не заслуживает такого отношения», — считает подписчица паблика «Ростов Главный».

Стоит отметить, что ростовский водоканал регулярно получает жалобы от жителей города-миллионника, по словам которых из кранов течёт мутная вода. Однако летом такое явление специалисты объясняют цветением водорослей. Чем обусловлен жёлтый цвет воды на этот раз, пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что горожане систематически жалуются на качество воды. В 2016 году ростовчане обнаружили в воде червей, а также обратили внимание на неприятный запах.