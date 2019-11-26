Москва, , 10:39 — REGNUM Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли за первые пять дней работы 2 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

В пятый день работы, 25 ноября, диаметрами воспользовались 513 тыс. человек. В пресс-службе отметили, что показатель является рекордным. При этом вторые диаметры оказались более загруженными — 271 тыс. человек против 242 тыс. на первых диаметрах.

При этом отмечается, что поезда полностью соблюдали свой график.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области запустили движение поездов по Московским центральным диаметрам (МЦД).