Миасс, Челябинская область, , 10:37 — REGNUM В Челябинской области сотрудников миасской коррекционной школы-интерната попросили вернуть примерно 800 тыс. рублей, выплаченных им ранее. Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию ИА REGNUM.

Всего возврата потребовали от 32 педагогов. Сотрудников собрали в июне и потребовали подписать уведомления о согласии на вычеты из своих зарплат. Размеры вычетов были от тысячи до 40 тыс. рублей. Изначально не все согласились расстаться с деньгами. Но сейчас остались два педагога, которые упорно отказываются подписать такие уведомления. У одной из них планируют вычесть 25 тыс. рублей.

Руководство учреждения объясняет: деньги были выданы по ошибке. Ошибся бухгалтер-расчётчик другой организации. При этом педагоги не понимают, откуда у них набежали десятки тысяч рублей. Ведь у основной части сотрудников зарплаты стабильные и даже качания в 500 рублей были бы сразу видны. Люди полагают, что кто-то ведёт нечистую игру.

В региональном минобразования уже знают об этой ситуации. Как пояснил изданию 74.ru глава минобра Александр Кузнецов, идёт проверка. Сейчас ещё непонятно, что это именно за ошибка: счётная или техническая. Но возвратов денег быть не должно.

«Перерасчёт возможен», — отмечает министр Кузнецов.