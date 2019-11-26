Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростовской области поисковики ищут родственников погибшего на Украине солдата Красной Армии. Останки бойца были обнаружены в ходе экспедиции на территории сопредельного государства. Об этом сообщается на странице «Бессмертный полк. Ростовская область» в соцсетях.

«Среди найденных героев был солдат со смертным медальоном. Когда медальон бережно открыли и извлекли из него бумажный вкладыш, на нем удалось прочитать: «Рытиков Александр Федорович, 1911 г. р. В графе «родственники» указана Рытикова Мария Васильевна, Зверевский район, Аникинский сельсовет, хутор Плешаков». У погибшего в 1937 году родился сын Рытиков Леонид Александрович. После войны сын уехал с хутора в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Поисковики полагают, что родные бойца могут проживать в Белой Калитве и просят жителей Ростовской области о помощи в их поиске.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области поисковые отряды с начала 2019 года подняли останки более 300 советских солдат.

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