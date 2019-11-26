Токио, , 10:38 — REGNUM Компания Capcom перевыпустит игру Devil May Cry 3 для консоли Nintendo Switch. Об этом сообщалось на официальной странице франшизы в Twitter 25 ноября.

https://twitter.com/DevilMayCry/status/1198994983434571776

Игра выйдет на гибридной консоли 20 февраля 2020 года. Разработчики пока не сообщили, какую из версий Devil May Cry они планируют перевыпустить: обычную или «специальное издание».

Напомним, Devil May Cry 3 вышла в 2005 году. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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