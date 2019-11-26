Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».

Ранее стало известно, что дело Соколова передадут в центральный аппарат СКР. После чего возник вопрос о возможности перевода Соколова из петербургских «Крестов» в Москву, где обвиняемого могут поместить в следственный изолятор №1, неофициально именуемый «Матросская Тишина».

По словам адвоката, такой перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки.

«Большинство следственных действий предстоит в Санкт-Петербурге, что, у нас в городе следователей не осталось? Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» — задался вопросами Александр Почуев.

Кроме того, защитник историка отметил, что единственными родственниками, кто может делать передачи Олегу Соколову в СИЗО, являются его 85-летние родители.

«Старикам придется стоять в очередях на морозе в «Матросскую Тишину», — отметил Александр Почуев.

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Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего разрубил тело на части и выбросил в реку Мойку. Громкое преступление привлекло огромное внимание и широко освещалось в СМИ.

Олег Соколов находится под стражей в СИЗО «Кресты». Он признаёт свою вину и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.