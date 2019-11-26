Москва, , 10:23 — REGNUM Роспотребнадзор проверил на соответствие нормам стеклоомывающую жидкость, которая продается в Москве. В 60% случаев она не соответствует требованиям, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Отмечено, что с 2017 года по настоящее время выполнено более 1,5 тыс. проверок, в том числе 1491 объекта торговли и 39 производителей стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости. Специалисты взяли 375 проб жидкости общим объемом 2097 литров. Не соответствовали нормам 60% проб.

В образцах содержание метанола превысило норму от десяти до 850 раз. Более 72 тыс. литров стеклоомывающей жидкости снято с продажи. Ни в одном случае производитель не находился по адресу, указанному в документах или на маркировке.

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