Фриско, США, , 10:36 — REGNUM Компания Gearbox Software закроет свой онлайн-шутер Battleborn в 2021 году. Об этом разработчики сообщили на своём официальном сайте 26 ноября.

Представители Gearbox заявили, что серверы Battleborn закроются в январе 2021 года. После этого геймеры не смогут запустить игру — одиночный сюжетный режим также станет заблокированным.

Напомним, Battleborn — это многопользовательский командный шутер, релиз которого состоялся в 2016 году. Игра не получила популярности у геймеров, а обновления к ней перестали выходить в 2017 году.

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