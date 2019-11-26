Ирвайн, США, , 10:34 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили видео-обзор нового героя для Heroes of the Storm — дракона Смертокрыла. Ролик появился на YouTube-канале игры 25 ноября.

Смертокрыл станет самым большим (по размеру игровой модели) и могущественным из героев проекта. Однако взамен мощным базовым способностям дракон будет полностью невосприимчивым к положительным эффектам союзников: исцелению или получению неуязвимости.

Напомним, Смертокрыл — это один из персонажей игры World of Warcraft и главный антагонист масштабного дополнения Cataclysm. По сюжету, он является одним из пяти «Аспектов Драконов» и лидером чёрных драконов.

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