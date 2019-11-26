Уагадугу, , 10:11 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призывает усилить защиту тысяч людей, спасающихся от эскалации насилия в северо-восточной части Буркина-Фасо. Отсутствие безопасности препятствует усилиям гуманитарных организаций по оказанию помощи тем, кто нуждается в ней особенно остро. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на официальное заявление УВКБ ООН .

Представитель агентства ООН по делам беженцев Бабар Белудж предупредил, что число перемещенных лиц может достичь 650 000 к концу года, если нападения боевиков на мирных жителей не прекратятся.

По его словам, в настоящее время в Буркина-Фасо перемещено около полумиллиона человек, однако недавний всплеск насилия заставил «спасаться бегством» еще тысячи человек.

По словам Белужда, беженцы сообщают, что нападавшие «часто насильно вербуют жителей-мужчин под дулом пистолета, убивая тех, кто сопротивляется». «Боевики также похитили скот и другое имущество у общин», — сообщают они. Он добавил, что многие жители бежали в Дори, небольшой город на границе Мали и Нигера.

Белудж заявил, что УВКБ ООН особенно обеспокоено безопасностью людей, живущих в северо-восточном приграничном городе Джибо, где находятся в том числе и 7000 малийских беженцев в лагере Ментао. Он добавил, что боевики убили мэра города, разрушили дома и нарушили ход повседневной жизни. По его словам, доступ к городу был закрыт в начале этого месяца после серии нападений боевиков.

«В лагере Ментао беженцы живут в страхе, — сказал Белудж. — Все школы закрыты, и гуманитарный доступ к лагерю становится все более затруднительным, распределение помощи, в том числе продуктов питания, также серьезно затруднено».

Белудж заявил, что УВКБ ООН дистанционно работает через своих партнеров, чтобы помочь перемещенным лицам, беженцам и местным жителям, которые страдают от вспышки насилия и всевозможных лишений.

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