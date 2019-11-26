Дорогобуж, Смоленская область, , 09:56 — REGNUM Людмила Карпенко будет уволена с должности главного врача Дорогобужской центральной районной больницы, нового руководителя выберут с учётом мнения коллектива больницы. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, заявил губернатор Алексей Островский во время посещения больницы и встречи с её коллективом 25 ноября.

Визит в Дорогобужскую центральную районную больницу был внеплановым. Ранее сотрудники больницы обратились к губернатору с жалобами — на нарушение условий труда, нехватку медикаментов, неисправное состояние машин скорой помощи. По поручению главы региона здесь начата проверка, и хотя пока она не закончена, решение об увольнении главврача учреждения принято, сообщил медикам глава региона.

«Я приехал, чтобы сообщить вам о принятом мною решении — главный врач вашей больницы в ближайшие дни будет уволен с занимаемой должности. А дальше совместно с Департаментом по здравоохранению, с моим заместителем, курирующим данное направление, с руководителем Врачебной палаты Смоленской области необходимо будет определяться, кто станет новым главным врачом», — сказал глава региона, добавив, что готов поддержать решение медиков, если найдётся кандидат на пост главврача.

Губернатор также поручил главе департамента здравоохранения подготовить документы на увольнение с должности главврача Людмилы Карпенко — она будет уволена до конца текущей недели.

На встрече также обсуждались и другие вопросы, волнующие сотрудников больницы. В частности, прозвучал вопрос о ситуации с телефонной связью — из-за долгов стационарные телефоны в больнице отключены. Глава региона поручил разработать возможные варианты решения проблемы. В частности. до конца года бюджет Смоленской области получит дополнительно 450 млн рублей на нужды здравоохранения, которые направят и на решение проблем ЦРБ.

«Второе — возможно, вы знаете из средств массовой информации, что мною принято решение о продаже моей бывшей служебной автомашины «Лексус» и так называемой «резиденции Губернатора». Сейчас эти объекты оценены, вносятся изменения в план приватизации [государственного имущества Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов], они будут выставлены на продажу. И все вырученные средства также пойдут на решение проблем центральных районных больниц», — сказал Островский.

Глава региона, в частности, отметил, что уже в ближайшее время для Дорогобужской ЦРБ будет приобретён новый рентгенаппарат — его отсутствие не позволяет проводить обследования пациентов стационара в полном объеме. Ещё одна проблема, которая требует решения, — обновление парка машин скорой помощи. Глава региона поручил взять ситуацию под личный контроль главы департамента здравоохранения.