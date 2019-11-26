Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Судебные приставы в Бурятии взыскали в пользу компании «Кока-Кола» двести тысяч рублей у её работника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФССП по республике, три года назад водитель-экспедитор на служебном грузовом фургоне задавил пожилую женщину.

«После трагедии дочь и внук погибшей взыскали с ООО «Кока-кола ЭйБиСиЕвразия» компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Указанную сумму судебные приставы взыскали в рамках исполнительного производства», — отметили в управлении.

Водителя же суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Но на этом всё не прекратилось. Компания, на которую он работал, обратилась в суд с требованием взыскать сумму ущерба.

Суд с доводами истца согласился. В результате судебные приставы «обратили взыскание на доходы должника в период отбывания им наказания в колонии-поселении».

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