Джакарта, , 09:47 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) зарегистрировало 3 326 стихийных бедствий, которые произошли в Индонезии в течение 2019 года, сообщает Kompas.

В агентстве насчитали 720 событий, связанных с лесными пожарами, и 690 наводнений.

«Затем 121 случай засухи, 28 землетрясений и 7 извержений вулкана», — заявил глава центра данных, информации и связи с общественностью BNPB Агус Вибово.

По словам Агуса Вибово, из-за стихийных бедствий в Индонезии погибли 461 человек, 107 человек пропали без вести и 3 336 получили ранения. В общей сложности пострадали 5 958 208 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Ява в Индонезии зафиксировали 138 землетрясений за декабрь 2018 года и январь 2019 года.

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