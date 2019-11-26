Москва, , 10:56 — REGNUM Мэрии Москвы предложили реформировать программу благоустройства дворов и перейти на трехлетние проекты, которые предворительно будут размещать в открытом доступе. В соотаетствующей инициативой выступили эксперты ОНФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе московского отделения общественной организации.

Как заявил эксперт тематической площадки «Жильё и городская среда» московского штаба ОНФ Артем Гуцалюк, предлагается взять за основу практику составления трехлетних адресных перечней по аналогии с программой капитального ремонта. За счет размещения проектов в открытом доступе жители смогут отслеживать ход и сроки работ по благоустройству.

«Каждый житель на сайте ФКР может посмотреть, в каком году запланирован капремонт в их доме. Было бы неплохо разработать подобную систему и для комплексного благоустройства дворовых территорий», — отметил Гуцалюк.