Париж, , 10:47 — REGNUM 26 ноября издание Capital сообщило о том, что Счетная палата Франции опубликовала данные о перелетах президента Франции. По опубликованным данным затраты на перелеты президента составили около 8 миллионов евро в 2018 году, всего Эмманюэль Макрон провел в воздухе около 800 часов (67 часов в месяц). Его предшественник Франсуа Олланд, как отмечается Capital, летал значительно меньше.

Всего французский борт №1 (Air Sarko One) модели Airbus A330, который приписан к 60-й транспортной эскадрилье ВВС Франции, совершил за 2018 год 77 рейсов, в результате Министерство вооруженных сил потратило на обслуживание рейсов президента почти 8 миллионов евро. Кроме того, была опубликована статистика перелетов и других политических руководителей Франции. Премьер-министр Эдуар Филипп провел в воздухе около 200 часов, что меньше на 7% чем его предшественник Мануэль Вальс в 2015 году, что позволило сэкономить 2,5 миллиона евро. Общие расходы на перелеты членов правительство снизились на 36% по сравнению с 2015 году и составили 1,8 миллиона евро.

Всего согласно опубликованным данным, расходы на перелеты представителей исполнительной власти, включая президента Макрона, составили 12,5 миллионов евро. По сравнению с 2015 годом, когда эта сумма составляла 11,9 миллионов евро, зафиксирован рост на 2,5%