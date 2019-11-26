Рязань, , 09:41 — REGNUM На популярном сайте для размещения объявлений о товарах выставлена на продажу церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шелемишево Скопинского района Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В описании здание называют производственным помещением.

Объявление выставлено от агентства ПАО «МТС-Банк». Указан кадастровый номер объекта и участка, категория земель. Здание обозначено как одноэтажный нежилой молочный завод площадью 997,2 кв.м. За него просят 1,4 млн рублей. Координаты объекта совпадают с церковью Рождества Пресвятой Богородицы, которая указана на сайте Скопинской епархии и имеет настоятеля.

Кирпичная церковь в стиле классицизма построена в 1802 году на средства генерал-аншефа П. Д. Еропкина. Трапезная с двумя приделами пристроена в 1860-х годах, а закрыта не позже 1930-х.