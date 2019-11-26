Ростов-на-Дону, , 09:32 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор члену террористической организации Эдуарду Баширову. Он признан виновным по делу о планировании теракта в Минеральных Водах, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе суда.

Установлено, что в октябре 2017 года Баширов вступил в террористическое сообщество, созданное его знакомым на Ставрополье. В следующем году он вместе с руководителем и другими участниками ячейки разработал план теракта в дагестанском городе Хасавюрте.

Однако затем лидер группировки принял решение «перенести» данное преступление на территорию Минеральных Вод. Участники сообщества подготовили оружие, взрывчатку и боеприпасы. При этом Баширов продал свой автомобиль, чтобы покрыть расходы по подготовке теракта.

В дальнейшем один из террористов должен был разместить в обусловленном месте взрывное устройство и активировать его, в том числе путем самоподрыва. После этого остальные участники сообщества планировали атаковать людей из огнестрельного оружия.

Сообщается, что Баширов полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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