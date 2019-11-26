Москва, , 09:28 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, в Москве столбики термометров не поднимутся выше отметки — 2 °C. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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По прогнозам синоптиков, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха составит −4…−2 °C. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5—10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В ночь на 27 ноября ожидается до — 5 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в Столичном регионе завершится период антициклональной погоды. Уже со второй половины недели Москва и Московская область окажутся под влиянием циклона. Атмосферное давление продолжит падать, усилится ветер, погода станет влажной, пойдут осадки, показания термометров повысятся. Так, 29 ноября, с приближением атмосферных фронтов атлантического циклона, начнутся небольшие осадки. Ночью −5…−0 °С, днём −2…+3 °С. Последний день ноября обещает быть дождливым, температура воздуха будет в районе ноля.