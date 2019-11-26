Тутаев, Ярославская область, 26 ноября 2019, 09:23 — REGNUM Проблемы теплохода «Борис Кустодиев», который работает на переправе в Тутаеве Ярославской области, устранили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре Тутаевского муниципального района «Берега».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверка выявила нарушения в работе переправы: перегруз и неисправность генератора, из-за чего на корабле отсутствовало освещение. По этим фактам следственным управлением СКР на транспорте ведется доследственная проверка, а эксплуатация судна была запрещена. Местные власти уверяют, что теплоход сразу же отремонтировали.
«Было выдано предписание и оно было сразу исполнено. Далее снова пригласили инспектора портконтроля. Который
Сейчас «Борис Кустодиев» продолжает работать в прежнем режиме.
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