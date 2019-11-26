Горно-Алтайск, , 09:15 — REGNUM Ежедневно на номер вызова экстренных служб 112 в Республике Алтай поступает до шестисот звонков. Однако большая часть из них, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, относится к категории «детская шалость».

Дело в том, что родители отдают детям старые сотовые телефоны в качестве игрушки. Однако даже при отсутствии сим-карты, случайно нажимая кнопки, ребёнок попадает в службу спасения.

«Операторы отвечают на каждый вызов, что весьма радует малыша, и он набирает номер вновь и вновь. В Службу спасения поступают вызовы, которых бывает до сотни в сутки. Операторы слышат трубке разговоры взрослых, которые даже не догадываются, что их ребенок в данный момент срывает работу Службы Спасения», — отметили в МЧС.

Отмечается, что это отвлекает операторов от выполнения своих задач и перегружает телефонные линии. При этом действительно нуждающиеся в результате не могут вовремя дозвониться. В связи с этим спасатели призвали забрать у детей сотовые телефоны.

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