Пальмира, Сирия, , 09:15 — REGNUM Российские военные оказали жителям сирийской Пальмиры медицинскую и гуманитарную помощь. Об этом сообщил представитель командования группировки войск России в САР Алексей Иванов.

Читайте также: Три центра гуманитарной помощи из России открыли в Сирии

По его словам, которые приводит РИА Новости, рядом со школой, которая возобновила свою работу два месяца назад, российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провёл первую гуманитарную акцию. В город были доставлены 2,5 тонны продуктовых наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар, чай, сгущенное молоко.

Кроме того, детям были вручены различные канцелярские принадлежности.

«В целом такие акции проводятся по всей территории Сирии постоянно. А вот с уклоном образовательным — это первая такая акция, и мы планируем её продолжить и в других районах Сирии, где налаживается мирная жизнь и где школы уже работают в полную силу», — добавил Иванов.

Также по теме: СМИ: Российская гумпомощь впервые попала в город Хасеке в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре российские военнослужащие организовали на севере Сирии в провинции Ракка три центра по распределению гуманитарной помощи. На этом служащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) останавливаться не собираются. Они намерены расширять гуманитарную миссию, открывая новые пункты гумпомощи населению на территории востока и севера Сирии. Отметим, что гуманитарная помощь доставляется по земле и по воздуху — с помощью военно-транспортных самолётов Ил-76.