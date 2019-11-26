Иваново, , 09:10 — REGNUM Бывшему главе Иваново Вячеславу Сверчкову, осуждённому за получение взятки, не позволили выйти условно-досрочно. Решение принял Ивановский районный суд.

Как пишет Ivanovonews, с ходатайством об освобождении в суд обратилась защита. Сообщается, что экс-глава областного центра характеризуется колонией положительно, имеет поощрения, оплачивает по мере возможности штраф. Против УДО выступила прокуратура, которая не нашла оснований для освобождения, объяснив свою позицию «нестабильным» поведением осуждённого, у которого пять взысканий и шесть поощрений, а штраф так и не выплачен полностью (из 25 млн выплачено 5 млн). В итоге суд принял решение отказать в УДО.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Сверчков был осуждён в мае 2017 года по обвинению в получении взятки, суд приговорил его к наказанию в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и 25 млн рублей штрафа.