Пермь, , 09:06 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2019 года существенно сократилось число алкогольных отравлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, число отравлений уменьшилось в 2,2 раза в равнении со среднемноголетним уровнем. Число смертельных отравлений сократилось в 3,1 раза.

В январе-сентябре 2019 года зафиксировано 283 случая алкогольных отравлений, в том числе 122 факта (43,1%) со смертельным исходом. Это минимальные показатели за последние пять лет.