Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве состоится голосование по проекту «Московское долголетие». Участники проекта выберут «Человека года», сообщается на портале мэра столицы.

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На конкурс поступило почти 300 заявок. Общественный совет проекта «Московское долголетие» отобрал 55 номинантов. Лучших выберут москвичи, проголосовать можно с 26 по 29 ноября на сайте mos.ru.

Торжественную церемонию награждения премией «Человек года» состоится 2 декабря. Победителей определят в 11 номинациях.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года.

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