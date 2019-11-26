26 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Платон Беседин, , 10:12 — REGNUM Когда в нашей стране вспомнили старый завет, что важнейшим из всех искусств является кино, началась вакханалия. Все бросились снимать фильмы. Пачки сценаристов, пачки режиссёров, пачки актёров — те, кто хоть как-то могут, и те, кто совсем плохи. В девяностые ведь к бюджетам подпускались избранные, много было в кинематографе бандитских денег, а тут раздача денежных средств пошла солидная — чтобы россияне смотрели не голливудское, а своё.

На задании Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия

Логика в данной цели определённо есть. Люди в последнее время обленились настолько, что хотят потреблять информацию максимально разжёванной — отключать мозг и расслабляться. Чем проще — тем лучше. Читать книги? О нет, это слишком трудно. А вот смотреть кино? Самый раз. Просто сидишь и хрустишь попкорном.

Патрулирование Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия

И если в те же девяностые — особенно в провинции — народ валил на фильмы со Шварценеггером, Ван Даммом, Сигалом, то теперь у него, этого народа, есть возможность смотреть на Балуева, Чадова и Петрова. Вот только лица русские, и из ртов их вылетают русские слова, но почему тогда нет ощущения того, что в целом всё это русское — наше, а не чужое, сворованное? Почему с каждым кадром, с каждым словом крепнет уверенность в том, что кто-то переозвучил старый голливудский фильм категории B или даже С? А заодно и лица российских актёров тамошним приделал. Есть ведь такое ощущение, правда?

Радостные от того, что появились деньги, наши кинематографисты принялись снимать всё подряд, не слишком задумываясь о последствиях. Время тупых комедий вечно, но теперь есть и новый тренд — жанровое кино. Вроде фантастических боевиков или триллеров. Видели российский триллер? Посмотрите — смешно. Регулярно в кинотеатры выбрасывается очередная порция шлаковых лент. И ведь если зажигаются, то кому-нибудь это нужно. Кому?!

Не сказать, впрочем, что зрители массово валят на подобные фильмы. Вот новая лента «Аванпост», видимо, проваливается в прокате. Хотя блокбастер! Радоваться ли тому или грустить? Хорошо бы порадоваться, конечно: мол, продюсеры, режиссёры сделают выводы и начнут снимать иначе — вдумчиво и солидно, но, будем откровенны, есть ли реально на то надежда? Сомневаюсь.

Что такое «Аванпост»? Это грубая калька. Тут тебе и «Бегущий по лезвию», и «Звёздный патруль», и много что ещё из фантастических боевиков. Режиссёр Егор Баранов, видимо, глянул их быстренько и думает: а чего, я тоже так смогу — правда, на выходе у него получилась сумятица, будто голубцы с вареньем сделали. Тут вам и довольно странная Москва, технологическая настолько, что Илон Маск обзавидовался, и мрачное то, что за ней, — Оззи Осборн там может новые клипы снимать. Но однажды приходит тьма — она атакует, и пришельцы хотят уничтожить новых россиян, захватить, поработать их.

Пресса Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия

Ясное дело, что им, пришельцам, будут противостоять. Кто? Отважные бойцы, увидь которых — любые бы протестующие разбежались. Но ради чего они станут защищать город? В чём их ключевая идея? Беда в том, что некоторые российские режиссёры, похоже, не улавливают, казалось бы, очевидного. Дело в том, что даже в самом паршивом боевике, ну ладно, не в самом, а в относительно приемлемом, есть некая сверхидея, смысл, ради которого и идёт битва. В российском же кино в целом очень часто его, этого высшего смысла, нет.

Вот и в «Аванпосте» — та же беда. Нам являют бездуховный мир, идеально иллюстрирующий известное выражение Руссо: «Прогресс не дал человечеству ничего, кроме падения нравов». И, действительно, общество, в котором существуют эти люди, и бездуховно, и бесчеловечно. Тогда ради чего ему жить? К примеру, Корбин Даллас спасал мир, а Лилу ему в этом помогала ради любви (это я о «Пятом элементе» Бессона).

А что нам предложили создатели Аванпоста? Или мы, зрители, просто тупо должны ненавидеть злодеев-пришельцев, похожих на детей с утренника, родители которых не стали заморачиваться насчёт костюма? Так, слепили из того, что было. Заодно накидали эпических сцен (медведи-переростки могли бы играть в цирке) вперемешку с историями из пособия в помощь юному психоаналитику-неудачнику. Ну и, конечно, когда Киров будет биться против Москвы, тогда всем придётся выбрать свою сторону и перестать быть человеком. Сейчас у нас разве нет этого скучного «Москва — не Россия»? А тут прямо гротеск так гротеск.

Транспорт Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия

Всё это — очень странное кино. Главное — бесполезное. И, возможно, такова отдельно взятая неудачная лента. Но ведь до неё была, например, совершенно пустая страшилка «Девятая», сделанная так, будто от «Сонной лощины» (был такой фильм с Джонни Деппом) остались декорации — почему бы их не использовать? И неважно, что рассказчик, например, присутствующий в картине, очевидно просаживает её. А почему он есть там? Да потому что торопились, да потому что дорвались. Скоро нас ждёт ещё один шедевр — фильм «Тварь», тоже ужастик. Не он один — их будет много. Просто у этого название показательное. Ну, вы понимаете.

Вопрос тут, собственно, вот в чём. Российское кино появилось как альтернатива западному. Чтоб на него ходили, чтоб напитывались нужными смыслами, чтобы не смотрели чужое. Но! Какой в этом резон, если сделано данное зрелище не по нашим канонам? Помните, раньше был такой гнусавый перевод? Так вот все эти «Аванпосты» и «Девятые» — это своего рода такие же «гнусавые переводы» на скорую руку. Только теперь воспроизводят — пытаются — не только текст, но и картинку. И ещё одно но! Для чего нужно так щедро инвестировать в подобные фильмы, если зритель раз за разом «сливает» их? Ведь будет совсем обидно, если словосочетание «российское кино» со временем окончательно дискредитируется. С нашими блокбастерами это частенько происходит.