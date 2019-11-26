Барнаул, , 08:53 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал информацию об опасности злоупотребления мандаринами образцом информационного фейка. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что суточная доза употребления этих фруктов должна состоять не более четырёх штук, он пояснил:

«Эта публикация как раз является образцом информационного фейка. Во-первых, он вбрасывается в канун Нового года, символом которого являются и мандарины. Второе. Автор публикации аккуратно вставляет ключевое слово «злоупотребление», и он прав. Поскольку злоупотребление от приема мандарин и яблок, и груш, и инжира, и молока, и творога, и газировки, и прочих продуктов может принести вред. Может принести, а может и не принести. Тем более основной корень слова содержит слово «зло».

Безусловно, что мандарины в зависимости от сорта могут иметь больше кислоты и сахаров, а может быть, и меньше. Поэтому их злоупотребление может негативно сказаться на людях, у которых есть проблемы кислотности среды в желудке или нарушение регуляции углеводного обмена (риск диабета). Я ранее придавал значение опасениям, что мандарины обостряют аллергические реакции, но реально из своей врачебной практики этих нюансов не заметил, а каких-либо убедительных доказательных исследований также не выделил.

Вот в чем прав автор публикации, это про обработку продуктов современными средствами длительного сохранения. Поэтому я сам использую тщательную промывку фруктов, иногда даже с щеткой и хозмылом, особенно фруктов, имеющих бугристую поверхность. Например, лимона. Ибо сегодня главное — это продвинуть продукцию на рынке, и для торговли важное свойство — длительность хранения. А в результате этого требования торговли мы столкнулись с тем, что и помидоры, и огурцы стали круглогодичными, но несъедобными.

Меня раньше выручал свой земельный участок, где я выращивал настоящие помидоры. Но сейчас нет участка и нет настоящих помидор. Вспоминаю, как в 1995 г. я был в научной командировке в США, и наш переводчик мне рассказал, что он имеет участок, на котором тоже выращивает помидоры. Так что проблема настоящих продуктов питания — это мировая проблема».

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов сообщил, что безопасное число мандаринов, которое можно съесть за один день — четыре штуки. А диетолог Елена Соломатина заявила, что опасными мандарины могут быть из-за того состава, которым производители обрабатывают их для более длительного хранения.

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