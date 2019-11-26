Анкара, , 08:57 — REGNUM Двое членов Рабочей партии Курдистана сдались вооруженным силам Турции, об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что повстанцы прибыли из Сирии и были задержаны в турецком приграничном городе Шанлыурфа. Курды передали свое оружие и амуницию турецким солдатам.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому здесь ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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