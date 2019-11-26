Варшава, 26 ноября 2019, 08:48 — REGNUM Польские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались вывезти из страны ворованные велосипеды, сообщило 25 ноября «Польское радио».
Мужчина пытался убедить пограничников, что купил велосипед на базаре.
Позже был задержан 45-летний гражданин Украины, который пытался вывезти из Польши ворованный велосипед марки Cube.
Она отметила, что с начала 2019 года польские пограничники задержали на польско-украинской границе 22 велосипеда общей стоимостью около 12 тыс. евро.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские пограничники задержали гражданина США, который пытался на велосипеде попасть из Польши на Украину.
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