Варшава, , 08:48 — REGNUM Польские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались вывезти из страны ворованные велосипеды, сообщило 25 ноября «Польское радио».

«Гражданин Украины перевозил в багажнике своего автомобиля велосипед Hercules… стоимостью почти 230 евро. Оказалось, что уже неделю как этот велосипед есть в немецкой базе данных с меткой, что он украден», — рассказала представитель польской погранслужбы Элижбета Пикор.

Мужчина пытался убедить пограничников, что купил велосипед на базаре.

Позже был задержан 45-летний гражданин Украины, который пытался вывезти из Польши ворованный велосипед марки Cube.

«Украденные велосипеды, как и автомобили, вносятся в базу данных, к которой имеют доступ полиция и пограничная служба», — рассказала представитель погранслужбы.

Она отметила, что с начала 2019 года польские пограничники задержали на польско-украинской границе 22 велосипеда общей стоимостью около 12 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские пограничники задержали гражданина США, который пытался на велосипеде попасть из Польши на Украину.

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