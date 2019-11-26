Москва, , 09:07 — REGNUM Тёплые и горячие напитки с сахаром следует употреблять, чтобы согреться во время морозов, а вот алкоголь пить не стоит. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян, передает 26 ноября RT.

Специалист порекомендовал пить горячий чай с большим содержанием сахара или тёплый морс. Он также посоветовал поесть что-то высокоуглеводное и легкоусвояемое, например, кондитерские изделия и каши.

«Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит», — пояснил Тутельян.

Спиртными напитками греться в морозы не стоит. Алкоголь расширяет сосуды, что ведет к потере тепла, отметил диетолог.

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