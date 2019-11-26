Барнаул, , 08:39 — REGNUM Алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков не во всём согласен с теми медиками, которые утверждают, что норма употребления мандаринов должна составлять не более четырёх в день. По его мнению, если нет противопоказаний, то при хорошей переносимости цитрусовых их можно употреблять «по аппетиту». А зимой это принесёт только радость и здоровье. Более того, в комментарии корреспонденту ИА REGNUM он напомнил, что любой продукт при чрезмерном излишестве становится опасным, — даже вода.

«Чудны дела в медиапространстве, что ни день, то открытие! Не так давно ВОЗ причислила сосиски, колбасу и бекон к канцерогенам, а теперь и мандарины стали опасными при злоупотреблении. Вообще-то при чрезмерном излишестве любой продукт становится опасен. Даже вода!

Как говаривал Парацельс: «Всё есть яд, и все есть лекарство. Разница только в дозе». Неспешно разберемся. Сначала польза. Мандарины содержат кислоты, витамины С, А, D, К, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций. В мандаринах присутствуют фитонциды и другие природные антисептики. В кожуре содержится 1−2% эфирного масла, а также каротин. В зимнее время этот цитрус восполняет недостаток витаминов. Добавление цедры в горячие напитки помогает разжижать мокроту и облегчать кашель. Как и все цитрусовые, этот фрукт обладает жаропонижающим действием и ускоряет лечение простуды.

Эфирное масло обладает успокаивающим эффектом, что полезно для снятия стрессов, улучшения сна и самочувствия. Мандарины считаются низкокалорийным продуктом, хотя в них довольно много сахара. Несмотря на это, они способствуют снижению веса. Клетчатка и пектины положительно сказываются на пищеварении и улучшают обменные процессы. При этом мандарины стимулируют аппетит, поэтому желающим снизить вес, стоит есть этот цитрус после еды, а стремящимся набрать килограммы — до приема пищи.

Теперь о потенциальном вреде. У некоторых, особенно у детей склонных к аллергии, мандарины могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому таким людям цитрусовые следует употреблять с осторожностью. Мандарины могут повысить кислотность желудка, они являются раздражителями слизистых, поэтому не рекомендованы лицам с воспалительными процессами ЖКТ, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Большое количество сахаров ставит мандарины в ряд продуктов, нежелательных для диабетиков.

Итак, если мандарины не вызывают нежелательных реакций, то они безусловно показаны всем. Магическая цифра «4 штуки в день» не является абсолютной. При хорошей переносимости цитрусовых их можно употреблять «по аппетиту». В условиях сибирской зимы этот солнечный фрукт принесет только радость и здоровье!» — подчёркивает Игорь Червяков.

Напомним, ранее врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева заявила о недопустимости злоупотребления мандаринами, и от том, что суточная норма предполагает употребление не более четырех таких фруктов.

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