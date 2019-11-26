Челябинск, , 08:09 — REGNUM В Челябинске возрастёт количество выделенных полос для общественного транспорта. Об этом заявил глава городского управления транспорта Максим Кичеев.

Такие участки могут появиться на проспекте Победы и улицах Чичерина и 250-летия Челябинска. Их оснастят фото‑ и видеонаблюдением. Открыть такие полосы планируют в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске также принимают новые автобусы, купленные ещё осенью. 39 из 66 уже работают на городских маршрутах.

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