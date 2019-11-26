Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Заместитель главы аппарата Белого дома Дэниел Уолш уходит в отставку, пишет 26 ноября газета The Washington Post со ссылкой на свой источник.

В администрации главы государства Уолш отвечал за организацию международных поездок, в том числе президента Дональда Трампа. Отмечается, что он принял решение уйти на работу в частный сектор после 28 лет государственной службы.

«Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честью», — прокомментировал отставку своего помощника Трамп.

По его словам, предложение «о прекрасной работе» Уолш принял «как почти все люди, развившие свои навыки в Белом доме».

Читайте также: Бывший советник Трампа рассказал, кто вернул ему доступ в Twitter