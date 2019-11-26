Красноярск, , 08:09 — REGNUM Мороз и безветренная погода «принесли» во все районы Красноярска грязный воздух. Информацию об уровнях загрязнения в разных районах города можно посмотреть на сайте nebo.live/ru/krs.

По данным на утро 26 ноября с датчиков, установленных общественниками в разных районах города, следует, что приемлемый уровень загрязнения воздуха превышен во всех районах Красноярска. Но больше всего — до уровня «красной зоны» — обострилась экологическая ситуация на Ярыгинской набережной, Южном берегу и в Черёмушках.

В некоторых пригородах — в Дрокино и Солонцах — показатели загрязнения ушли ещё дальше, в «чёрную зону».

Самый чистый воздух традиционно наблюдается в Удачном и Академгородке. Загрязнённость воздуха в остальных районах держится средней «желтой зоны».

Эксперты связывают такое заметное повышения загрязнённости воздуха с холодной и безветренной погодой.

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