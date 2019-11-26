Кемерово, , 07:58 — REGNUM В Кемерове 50 жилых домов и три детских сада остались без электричества из-за аварии на кабельной линии, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на компанию СКЭК, в состав которой входит «Кемеровская Горэлектросеть.

«Сегодня в 07:44 (время местное) поступил сигнал об отключении 13 трансформаторных подстанций в Заводском и Центральном районах города Кемерово (части улицы Красноармейской и проспекта Кузнецкого), — уточнили в организации. — Причина — повреждение на кабельной линии 10 кВ. Под отключение попали 50 домов коммунального сектора и три детских сада».

Сейчас специалисты ищут места повреждения. По данным на 08:49, все потребители переведены на резервное питание, электроснабжение было восстановлено.