Ватикан, , 07:51 — REGNUM Приветственную телеграмму с молитвой за народ России направил папа Римский Франциск в адрес президента РФ Владимира Путина во время возвращения из Японии. Об этом 26 ноября сообщает служба печати Святого престола.

«Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии», — говорится в телеграмме.

Франциск заверил российского президента в том, что молится за него и за весь народ России, желая божьего благословения, мира и радости.

Подобные пожелания руководителям государств со стороны главы Римско-католической церкви во время пролёта над их территорией стали устоявшейся практикой. В Японии папа Франциск провёл закрытую встречу с императором Нарухито.

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