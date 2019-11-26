Барнаул, , 07:48 — REGNUM Маркировка домашних животных необходима для наведения порядка в сфере их содержания, считает заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она также отметила, что регистрация домашних животных должна быть бесплатной, но обязательной, а вот система идентификации может быть любой.

«От бесплатной — выданный номер на бумажке — до платной — клеймо, чип и другие варианты», — отметила она.

По словам Софьи Куликовой, отсутствие регистрации не позволяет никаким образом контролировать владельцев животных относительно соблюдения правил содержания их питомцев.

«Без учета — нет контроля», — гласит главный закон менеджмента. И пока не будет учета домашних животных, никто и никогда не сможет вести контроль их содержания», — подчеркнула общественница Софья Куликова.

По её словам, с точки зрения зоозащиты отсутствие регистрации означает отсутствие ответственности.

«Хозяева животных выбрасывают, отпускают в «свободный выгул», подкидывают «не пристроенный помет», совершают прочие неблаговидные поступки. А привлечь к ответственности даже согласно существующим актам за нарушение правил содержания животных без системы идентификации практически невозможно. Человек просто говорит: «А это не моя собака», — привела довод зоозащитница.

Напомним ранее «Известия» сообщили, что законопроект об обязательной регистрации домашних животных будет внесён в Государственную думу до конца 2019 года.

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