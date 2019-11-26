Якутск, , 07:44 — REGNUM УФСИН по Якутии ищет авиакомпанию, которая возьмётся перевезти в 2020 году из Якутска до Иркутска и обратно 484 осужденных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: С Днём рождения, губернатор! — сахалинцы поздравили осужденного Хорошавина

Спецконтингент необходимо перевозить с 1 января по 31 августа 2020 года.

«Согласно техническому заданию на сайте госзакупок, авиакомпания обязана обеспечить полную конфиденциальность перевозки спецпассажиров и сопровождающих», — пишет «Якутия 24».

УФСИН берёт на себя ответственность за обеспечение безопасности обычных пассажиров. Максимальная сумма контракта — 8 133 620 рублей, то есть стоимость билета туда и обратно не должна превышать 16 805 рублей.

На данный момент авиакомпания «Якутия» предлагает самый дешёвый билет по маршруту Якутск-Иркутск за 15 тыс. рублей, остальные компании значительно дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина поздравили в соцсетях с 60-летним юбилеем экс-губернатора Александра Хорошавина.