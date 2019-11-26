Гонконг, Китай, , 07:31 — REGNUM Гонконгская полиция не намерена подвергать аресту протестующих, которые заблокированы в кампусе политехнического университета. Об этом 26 ноября заявил старший суперинтендант ведомства Хо Юньсин, сообщает газета South China Morning Post.

По словам Юньсина, на территорию кампуса будет отправлена группа переговорщиков, которая будет состоять из полицейских, педагогов, врачей и психологов. Суперинтендант отметил, что власти обеспокоены состоянием находящихся внутри университета людей. Он обратился к протестующим с призывом выйти и из кампуса. Юньсин подчеркнул, что у полиции нет намерений арестовывать студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября правоохранительные органы заблокировали группу протестующих в кампусе политехнического университета. На территории университетского комплекса могут находиться до 30 человек.