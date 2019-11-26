Новосибирск, , 07:29 — REGNUM Новосибирская прокуратура начала проверку после смерти 12-летнего мальчика в одном из кафе города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 24 ноября 2019 года в одном из кафе Железнодорожного района умер подросток. Его заметили посетители, когда он лежал на боку и его рвало. Спасти его не удалось.

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«В ходе предварительной проверки установлено, что 12-летний мальчик проживал в Октябрьском районе Новосибирска, — уточнили в ведомстве. — По факту смерти ребёнка органы следствия проводят уголовно-процессуальную проверку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи назначили доследственную проверку после смерти мальчика, проводится судебно-медицинская экспертиза.