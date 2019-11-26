Новосибирск, , 07:20 — REGNUM В Новосибирской области за девять месяцев 2019 года заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) «сложилась выше среднеобластного уровня на 0,2%» и составила 37 167 рублей. Таковы данные Новосибирскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений (40 226 рублей), здравоохранении (39 583 рубля). Самый низкий уровень заработной платы в дошкольном образовании (24 668 рублей)», — уточнил региональный орган статистики.

Среднемесячная начисленная зарплата за январь — сентябрь 2019 года в сфере сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства — 37 834 рублей; добычи полезных ископаемых — 40 486 рублей; обрабатывающих производств — 31 514 рублей; строительства — 38 087 рублей; торговли — 38 807 рублей; деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — 24 383 рубля; деятельности финансовой и страхования — 93 671 рубль; начального, основного и среднего полного общего образования — 29 502 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Новосибирской области в январе — сентябре 2019 года составила 37 092 рубля. За два месяца она уменьшилась на 134 рубля.

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