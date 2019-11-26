Челябинск, , 07:17 — REGNUM В Челябинске 24 и 25 ноября гостил Дед Мороз. Он приехал специально из Великого Устюга, сообщает пресс-служба мэрии.

24 ноября важный гость общался с журналистами, в том числе с юнкорами школьных пресс-центров. А 25-го посетил детские учреждения Челябинской области и семьи с детьми. Дед Мороз постарался устроить детям новогоднее чудо.

Также Дед Мороз посетил Ледовый дворец «Уральская молния». Там он пообщался с юными спортсменами, а также сам встал на коньки и вышел на лёд. Кроме того, большой праздник с участием гостя из Великого Устюга прошёл в парке им. Гагарина. Вместе с Дедом Морозом маленькие челябинцы спели «В лесу родилась ёлочка», а также наигрались и повеселились.

Это уже четвёртая поездка Деда Мороза по России. За последние три года он и его помощники преодолели более 40 тыс. километров, посетили 220 семей и 260 разных учреждений, а также вручили 325 тонн подарков.

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