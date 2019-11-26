Кемерово, 26 ноября 2019, 06:53 — REGNUM Кемеровские власти подсчитали, что на трамваях, прибывших из Москвы, за две недели проехали более 70 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Московские трамваи курсируют по Центральному, Ленинскому, Рудничному, Кировскому и Заводскому районам областной столицы.
Напомним, по соглашении Москва передала Кемерову десять подержанных трамваев в безвозмездное пользование.
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Как сообщало ИА REGNUM, все они после проверки одновременно вышли на линию.
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