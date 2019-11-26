Кемерово, , 06:53 — REGNUM Кемеровские власти подсчитали, что на трамваях, прибывших из Москвы, за две недели проехали более 70 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Московские трамваи курсируют по Центральному, Ленинскому, Рудничному, Кировскому и Заводскому районам областной столицы.

Напомним, по соглашении Москва передала Кемерову десять подержанных трамваев в безвозмездное пользование.

Читайте также: Москва передала Кемерову десяток подержанных трамваев

Как сообщало ИА REGNUM, все они после проверки одновременно вышли на линию.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские трамваи в Кузбассе готовят к сибирской зиме