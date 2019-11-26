Пермь, , 06:49 — REGNUM В Красновишерском районе Пермского края через суд обезопасили детей от дальнейшего разрушения здания общеобразовательной школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, дети занимались в школе, где из-за погодных условий имелся риск дальнейшего разрушения фасадной стены. Над центральным входом в здание отслаивался наружный штукатурный слой оконного проема.

Прокуратура обратилась в суд с иском, где потребовала отремонтировать фасад школы. Исковые требования удовлетворены, ремонт проведен.