Оренбург, , 06:32 — REGNUM В Оренбурге областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов дочери и зятю священника Николая Стремского, который также находится под стажей, и вынес решение о сокращении срока содержания под стражей для Елены С. и Виктора Щ., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

В результате дочь и зять известного священника должны провести в СИЗО период времени до 12 января 2020 года. Срок уменьшен на месяц.

Напомним, в сентябре 2019 года большой резонанс вызвали задержания известного многодетного священника Николая Стремского, а также его дочери и зятя. Стремского обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности детей, а его дочь и зятя — в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. По версии следствия, в августе 2018 года, применяя насилие, супруги заперли трех детей в гараже.

Ленинский районный суд Оренбурга в сентябре избрал меру пресечения для супругов виде заключения под стражу на 1 месяц и 19 дней. В ноябре срок продлили до 12 февраля, однако последовала апелляция и постановление суда первой инстанции изменили.

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