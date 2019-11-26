Кемерово, , 06:27 — REGNUM Кузбасс готов к сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа, заявили в департаменте охраны здоровья населения региона.

По данным на 22 ноября 2019 года, от гриппа привились 1,215 млн человек, из которых 278 тысяч — дети. Охват населения вакцинопрофилактикой — 45,5%.

«Нам удалось завершить прививочную кампанию до превышения эпидимических порогов по гриппу», — прокомментировала главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

По плану вакцинации, против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок от гриппа должны привиться более 1,3 млн кузбассовцев, 50% от совокупного населения региона.

Вакцинация от гриппа в Кузбассе завершается 30 ноября.