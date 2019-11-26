Междуреченск, Кемеровская область, , 06:20 — REGNUM Сотрудники кемеровского управления Роспотребнадзора во время внеплановой проверки отеля «Робинзон» в Междуреченске нашли многочисленные нарушения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, продукты питания поступали на кухню отеля без документов, подтверждающих их качество и безопасность; сама кухня и служебное помещение расположены так, что готовая продукция, использованная и чистая посуда, грязное белье, персонал и посетители соприкасались; отсутствуют разрешённые дезинфицирующие средства; отдельный инвентарь для уборки не выделен; посуда мылась в односекционной раковине, а столовые приборы после мытья не подвергаются прокаливанию; персонал не проходил медицинские осмотры и гигиеническое обучение и так далее.

Юридическое лицо, по решению суда, привлечено к административной ответственности, деятельности по оказанию услуг питания проживающих в гостинице приостановлена на 90 суток.