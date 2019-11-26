Благовещенск, , 05:45 — REGNUM Объявление с предложением должникам, набравшим кредитов, сходить в Благовещенский кафедральный собор и помолиться святым мощам Спиридона Тримифунтского появилось в здании судебных приставов Благовещенска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители города активно обсуждают в социальных сетях такое предложение, шутливо предполагая, что таким образом можно избавиться от кредитов и более не тревожить судебных приставов своим присутствием.

При этом считается, что у чудотворца Спиридона Тримифунтского просят помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах и кредитах, спорных юридических и имущественных вопросах, финансовых трудностях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье судебных приставов массово повезли в следственный изолятор, завели в камеры и рассказали, что будет, если они начнут брать взятки.