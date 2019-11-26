Красноярск, , 05:19 — REGNUM Состояние и перспективы развития Арктической зоны Красноярского края обсудили на заседании президиума регионального правительства 25 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, губернатор Александр Усс поручил министерству образования края завершить работу над концепцией создания Института Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета (СФУ).

Уточняется, что предложение о создании Института Севера и Арктики ранее поддержали Министерство науки и высшего образования РФ и Совет Федерации.

Задача института — решить проблему целевого приёма выпускников из числа коренных малочисленных народов и подготовки кадров. Также он позволит координировать арктическую научно-исследовательскую деятельность. Образовательный процесс планируют начать в сентябре 2020 года.

Напомним, также на заседании сообщили, что ведётся работа по включению Илимпийской группы поселений Эвенкийского муниципального района Красноярского края в состав Арктической зоны России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти поддержат развитие туризма в российской Арктике.